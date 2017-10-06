В Минобороны сообщили, что боевики контролируют в Сирии лишь 10% территории
6 октября 2017, 07:10 [ «Аргументы Недели» ]
В Минобороны России сообщили, что в настоящий момент боевики террористической группировки "Исламское государство", деятельность которой запрещена в РФ, контролируют в Сирии лишь 10 процентов территории.
Официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков также уточнил, что земли, находящиеся под контролем террористов, сократились после начала военной операции ВКС РФ, передает сегодня РИА "Новости".
В Минобороны добавили, что на освобожденных территориях в Сирии нет никаких следов присутствия американских военнослужащих. Более того, гуманитарную помощь жителям страны оказывает исключительно российский Центр примирения враждующих сторон.