//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//В мире 13+

В Минобороны сообщили, что боевики контролируют в Сирии лишь 10% территории

6 октября 2017, 07:10 [ «Аргументы Недели» ]

В Минобороны сообщили, что боевики контролируют в Сирии лишь 10% территории
фото: globallookpress.com

В Минобороны России сообщили, что в настоящий момент боевики террористической группировки "Исламское государство", деятельность которой запрещена в РФ, контролируют в Сирии лишь 10 процентов территории.

Официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков также уточнил, что земли, находящиеся под контролем террористов, сократились после начала военной операции ВКС РФ, передает сегодня РИА "Новости".

В Минобороны добавили, что на освобожденных территориях в Сирии нет никаких следов присутствия американских военнослужащих. Более того, гуманитарную помощь жителям страны оказывает исключительно российский Центр примирения враждующих сторон.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

В Госдуме рассказали о казни террористами ИГ двух мужчин из России в Сирии

В Госдуме рассказали о казни террористами ИГ двух мужчин из России в Сирии

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что террористы запрещенного "Исламского государства" убили россиян Романа Заболотного и Григория Цуркану из-за отказа выполнить требования боевиков.

//В мире

В МИД рассказали, почему в мире растет угроза терроризма

В МИД рассказали, почему в мире растет угроза терроризма

В пятницу, 6 октября, в Министерстве иностранных дел России рассказали, с чем связано увеличение террористической угрозы в мире и разрастание группировки "Исламское государство", запрещенной в РФ.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Власти Великобритании опровергли слухи об отставке Терезы Мэй

Власти Великобритании опровергли слухи об отставке Терезы Мэй

Власти Великобритании решительно опровергли информацию об отставке премьер-министра страны Терезы Мэй. Уход политика с поста начали обсуждать после инцидента на конференции консервативной партии.

//В мире

В Минобороны сообщили, что боевики контролируют в Сирии лишь 10% территории

В Минобороны сообщили, что боевики контролируют в Сирии лишь 10% территории

В Минобороны России сообщили, что в настоящий момент боевики террористической группировки "Исламское государство", деятельность которой запрещена в РФ, контролируют в Сирии лишь 10 процентов территории.

//Новости ADWILE

//Политика

Путин подписал указ об отставке губернатора Новосибирской области Городецкого

Путин подписал указ об отставке губернатора Новосибирской области Городецкого

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Андрея Травникова.

//Происшествия

За полтора часа поступило более 30 сообщений об угрозах взрыва в Москве

За полтора часа поступило более 30 сообщений об угрозах взрыва в Москве

В пятницу, 6 октября, всего за полтора часа поступило более тридцати сообщений о заложенных бомбах в разных зданиях в Москве. Данную информацию сегодня предоставили в экстренных службах столицы.

//Происшествия

По факту гибели людей в ДТП под Владимиром возбуждено уголовное дело

По факту гибели людей в ДТП под Владимиром возбуждено уголовное дело

В пятницу, 6 октября, по факту гибели людей в ДТП с участием автобуса и поезда под Владимиром Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело.

//Культура

Режиссер Вячеслав Кокорин скончался в Москве

Режиссер Вячеслав Кокорин скончался в Москве

В Москве скончался знаменитый российский режиссер и театральный педагог Вячеслав Кокорин. Ученик деятеля культуры Иван Вырыпаев сообщил, что его преподаватель ушел из жизни в возрасте 73 лет.

//Новости партнеров

//Политика

Песков рассказал, что Путин будет делать в свой день рождения

Песков рассказал, что Путин будет делать в свой день рождения

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал, что политик будет делать в свой день рождения. Дмитрий Песков сообщил, что на 7 октября у главы государства запланировано множество дел.

//В мире

Тележурналистка умерла из-за переработки сверх нормы в месяц 159 часов

Тележурналистка умерла из-за переработки сверх нормы в месяц 159 часов

В Японии 31-летняя журналистка Мива Садо умерла из-за перепряжения на работе. Девушка в 2013 году освещала выборы в ассамблею Токио. В месяц, предшествовавший смерти, у нее было лишь два выходных дня.

//Экономика

Стало известно, что ключевым потребителем грузинского вина является Россия

Стало известно, что ключевым потребителем грузинского вина является Россия

Главным потребителем грузинского вина в 2017 году остается Россия. Только за текущий год из Грузии в нашу страну было экспортировано не менее 33,3 миллиона бутылок данного алкогольного напитка.

//Общество

В Якутске студент покупает лекарства пожилым и малоимущим на свои деньги

В Якутске студент покупает лекарства пожилым и малоимущим на свои деньги

Житель Якутска, студент филологического факультета Северо-Восточного федерального университета Тимур Шагдур приобретает лекарства для пожилых и малоимущих жителей города на собственные деньги.

//Происшествия

В Санкт-Петербурге рабочий сорвался с высоты 11 этажа из-за неисправности троса

В Санкт-Петербурге рабочий сорвался с высоты 11 этажа из-за неисправности троса

Накануне днем, 5 октября, в Санкт-Петербурге погиб рабочий, штукатуривший фасад дома. Согласно последней информации, гражданин Киргизии сорвался с большой высоты из-за внезапного обрыва троса.

//В мире

Милош Земан считает двойными стандартами отношение к Крыму и Косово

Милош Земан считает двойными стандартами отношение к Крыму и Косово

Милош Земан прокомментировал разницу в отношении к референдуму в Крыму и отторжению Косово от Сербии. По мнению чешского президента, отношение к Крыму и Косово - наглядный пример политики двойных стандартов.

//Экономика

Госдума: Киеву не удастся подвергнуть Крым морской блокаде

Госдума: Киеву не удастся подвергнуть Крым морской блокаде

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек заявил, что официальный Киев придумал новый план изоляции крымского полуострова. По его словам, идет подготовка к морской блокаде республики.

//Происшествия

Житель Азова подозревается в краже украшений из ювелирных салонов на 20 млн руб.

Житель Азова подозревается в краже украшений из ювелирных салонов на 20 млн руб.

Житель города Азов Ростовской области подозревается в ограблениях ювелирных салонов. Согласно последней информации, мужчина смог похитить драгоценности на сумму не менее 20 миллионов рублей.

//Расследования

СКР рассматривает несколько причин аварии с участием автобуса и поезда в Покрове

СКР рассматривает несколько причин аварии с участием автобуса и поезда в Покрове

Следственный комитет РФ рассматривает несколько причин аварии с участием пассажирского автобуса и поезда на переезде в районе железнодорожной станции города Покров Владимирской области.

//Наука

Названо имя лауреата Нобелевской премии мира

Названо имя лауреата Нобелевской премии мира

В пятницу стало известно, кто стал лауреатом Нобелевской премии мира за 2017 год. Норвежский нобелевский комитет заявил, что награда присуждена международной кампании по запрещению ядерного оружия ICAN.

//Здоровье

Усольскую горбольницу обязали заплатить за инвалидность новорождённого

Усольскую горбольницу обязали заплатить за инвалидность новорождённого

Усольский городской суд обязал местный роддом выплатить 400 тысяч рублей семье, в которой родился ребёнок, получивший инвалидность. По мнению родителей малыша, это произошло по вине медперсонала роддома.

//В мире

Работа в службе секса по телефону научила Савченко разбираться в мужчинах

Работа в службе секса по телефону научила Савченко разбираться в мужчинах

Депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, чему ее научила ее работа в службе "секс по телефону". По признанию Савченко, она научилась разбираться в характерах и платежеспособности мужчин.

//Общество

Жителя Бирюсинска осудили за издевательство над котёнком

Жителя Бирюсинска осудили за издевательство над котёнком

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Бирюсинска, который на глазах у детей с применением садистских методов убил семимесячного котёнка. Об этом сообщает пресс-служба Иркутской прокуратуры.

//Общество

Генпрокурор РФ прибыл в Екатеринбург

Генпрокурор РФ прибыл в Екатеринбург

6 октября в уральскую столицу прибыл Генпрокурор РФ Юрий Чайка. Поводом для визита стало совместное совещание Генпрокуратуры РФ и Министерства связи и массовых коммуникаций РФ при участии представителей Экспертного совета по цифровой трансформации Генпрокуратуры России.

//В мире

Британский принц Чарльз нашел плюсы в деятельности сомалийских пиратов

Британский принц Чарльз нашел плюсы в деятельности сомалийских пиратов

Британский принц Чарльз заявил, что в деятельности сомалийских пиратов есть плюсы. По мнению наследника престола, именно бандитов надо поблагодарить за увеличение поголовья рыб в водах Индийского океана.

//Спорт

Чемпионат мира по самбо пройдет в ноябре в Сочи

Чемпионат мира по самбо пройдет в ноябре в Сочи

С 10 по 12 ноября в Сочи в ледовом дворце спорта «Айсберг» пройдет чемпионат мира по самбо. По предварительным данным, в нем примут участие более 500 самбистов из 90 стран мира.

//Наука

Названа причина разводов и распада семей

Названа причина разводов и распада семей

Ученые впервые признали важной причиной разводов генетические факторы. У детей разведенных родителей чаще возможны проблемы в семейной жизни по сравнению с теми, у кого родители семью смогли сохранить.

//Происшествия

Врачи пытаются спасти малышей, пострадавших в ДТП под Владимиром

Врачи пытаются спасти малышей, пострадавших в ДТП под Владимиром

Врачи во Владимире в настоящий момент пытаются спасти жизнь двух малышей, которые пострадали в аварии с участием автобуса и поезда. Об этом в пятницу сообщила губернатор области Светлана Орлова.

//В мире

Депутаты Рады приняли в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса

Депутаты Рады приняли в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. В законе будет исключен пункт о приоритетном значении реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта.

//В мире

Миноброны РФ: военная база США в Эт-Танфе прикрыта "живым щитом" из беженцев

Миноброны РФ: военная база США в Эт-Танфе прикрыта "живым щитом" из беженцев

Американская военная база в Эт-Танфе, прикрытая "живым щитом" из сирийских беженцев, превратилась в "черную дыру" на сирийско-иорданской госгранице. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

//Происшествия

В Петербурге у пенсионерки похитили картины на сумму около 18 млн рублей

В Петербурге у пенсионерки похитили картины на сумму около 18 млн рублей

В Санкт-Петербурге обокрали квартиру пожилой местной жительницы. Согласно последней информации, происшествие случилось в доме, расположенном на Глухой Зелениной улице в Северной столице.

//Общество

На удивление Гитлеру. Возможно, арийцы произошли из России...

На удивление Гитлеру. Возможно, арийцы произошли из России...

Славянский и арийский языки очень близки друг другу в мистических понятиях, даже слово «Бог» имеет арийское происхождение. В Тюменской области и в Ханты-Мансийском округе встречаются посёлки с корневым звучанием «Арья» в названиях.

//Шоу-бизнес

Певец Сергей Пенкин был приглашен на свадьбу Дианы Шурыгиной

Певец Сергей Пенкин был приглашен на свадьбу Дианы Шурыгиной

Певец Сергей Пенкин был приглашен на свадьбу Дианы Шурыгиной. Свадьба 18-летней Дианы и оператора Первого канала Андрея Шлягина гуляла вчера в Москве. По словам музыканта, он поздравлял молодоженов.

//Политика

Президент Болгарии выступил за отмену санкций против России

Президент Болгарии выступил за отмену санкций против России

Президент Болгарии выступил за отмену санкций против России. Румен Радев заявил, что ограничения в отношении Российской Федерации абсолютно бесполезны, вследствие чего от них надо отказаться.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

В Госдуме рассказали о казни террористами ИГ двух мужчин из России в Сирии

В Госдуме рассказали о казни террористами ИГ двух мужчин из России в Сирии

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что террористы запрещенного "Исламского государства" убили россиян Романа Заболотного и Григория Цуркану из-за отказа выполнить требования боевиков.

//В мире

В МИД рассказали, почему в мире растет угроза терроризма

В МИД рассказали, почему в мире растет угроза терроризма

В пятницу, 6 октября, в Министерстве иностранных дел России рассказали, с чем связано увеличение террористической угрозы в мире и разрастание группировки "Исламское государство", запрещенной в РФ.

//В мире

Власти Великобритании опровергли слухи об отставке Терезы Мэй

Власти Великобритании опровергли слухи об отставке Терезы Мэй

Власти Великобритании решительно опровергли информацию об отставке премьер-министра страны Терезы Мэй. Уход политика с поста начали обсуждать после инцидента на конференции консервативной партии.

//В мире

В Минобороны сообщили, что боевики контролируют в Сирии лишь 10% территории

В Минобороны сообщили, что боевики контролируют в Сирии лишь 10% территории

В Минобороны России сообщили, что в настоящий момент боевики террористической группировки "Исламское государство", деятельность которой запрещена в РФ, контролируют в Сирии лишь 10 процентов территории.

//Политика

Путин подписал указ об отставке губернатора Новосибирской области Городецкого

Путин подписал указ об отставке губернатора Новосибирской области Городецкого

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Андрея Травникова.

//Происшествия

За полтора часа поступило более 30 сообщений об угрозах взрыва в Москве

За полтора часа поступило более 30 сообщений об угрозах взрыва в Москве

В пятницу, 6 октября, всего за полтора часа поступило более тридцати сообщений о заложенных бомбах в разных зданиях в Москве. Данную информацию сегодня предоставили в экстренных службах столицы.

//Происшествия

По факту гибели людей в ДТП под Владимиром возбуждено уголовное дело

По факту гибели людей в ДТП под Владимиром возбуждено уголовное дело

В пятницу, 6 октября, по факту гибели людей в ДТП с участием автобуса и поезда под Владимиром Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело.

//Культура

Режиссер Вячеслав Кокорин скончался в Москве

Режиссер Вячеслав Кокорин скончался в Москве

В Москве скончался знаменитый российский режиссер и театральный педагог Вячеслав Кокорин. Ученик деятеля культуры Иван Вырыпаев сообщил, что его преподаватель ушел из жизни в возрасте 73 лет.

//Политика

Песков рассказал, что Путин будет делать в свой день рождения

Песков рассказал, что Путин будет делать в свой день рождения

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал, что политик будет делать в свой день рождения. Дмитрий Песков сообщил, что на 7 октября у главы государства запланировано множество дел.

//В мире

Тележурналистка умерла из-за переработки сверх нормы в месяц 159 часов

Тележурналистка умерла из-за переработки сверх нормы в месяц 159 часов

В Японии 31-летняя журналистка Мива Садо умерла из-за перепряжения на работе. Девушка в 2013 году освещала выборы в ассамблею Токио. В месяц, предшествовавший смерти, у нее было лишь два выходных дня.

//Экономика

Стало известно, что ключевым потребителем грузинского вина является Россия

Стало известно, что ключевым потребителем грузинского вина является Россия

Главным потребителем грузинского вина в 2017 году остается Россия. Только за текущий год из Грузии в нашу страну было экспортировано не менее 33,3 миллиона бутылок данного алкогольного напитка.

//Общество

В Якутске студент покупает лекарства пожилым и малоимущим на свои деньги

В Якутске студент покупает лекарства пожилым и малоимущим на свои деньги

Житель Якутска, студент филологического факультета Северо-Восточного федерального университета Тимур Шагдур приобретает лекарства для пожилых и малоимущих жителей города на собственные деньги.

//Происшествия

В Санкт-Петербурге рабочий сорвался с высоты 11 этажа из-за неисправности троса

В Санкт-Петербурге рабочий сорвался с высоты 11 этажа из-за неисправности троса

Накануне днем, 5 октября, в Санкт-Петербурге погиб рабочий, штукатуривший фасад дома. Согласно последней информации, гражданин Киргизии сорвался с большой высоты из-за внезапного обрыва троса.

//В мире

Милош Земан считает двойными стандартами отношение к Крыму и Косово

Милош Земан считает двойными стандартами отношение к Крыму и Косово

Милош Земан прокомментировал разницу в отношении к референдуму в Крыму и отторжению Косово от Сербии. По мнению чешского президента, отношение к Крыму и Косово - наглядный пример политики двойных стандартов.

//Экономика

Госдума: Киеву не удастся подвергнуть Крым морской блокаде

Госдума: Киеву не удастся подвергнуть Крым морской блокаде

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек заявил, что официальный Киев придумал новый план изоляции крымского полуострова. По его словам, идет подготовка к морской блокаде республики.

//Происшествия

Житель Азова подозревается в краже украшений из ювелирных салонов на 20 млн руб.

Житель Азова подозревается в краже украшений из ювелирных салонов на 20 млн руб.

Житель города Азов Ростовской области подозревается в ограблениях ювелирных салонов. Согласно последней информации, мужчина смог похитить драгоценности на сумму не менее 20 миллионов рублей.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Расследования

СКР рассматривает несколько причин аварии с участием автобуса и поезда в Покрове

СКР рассматривает несколько причин аварии с участием автобуса и поезда в Покрове

Следственный комитет РФ рассматривает несколько причин аварии с участием пассажирского автобуса и поезда на переезде в районе железнодорожной станции города Покров Владимирской области.

//Наука

Названо имя лауреата Нобелевской премии мира

Названо имя лауреата Нобелевской премии мира

В пятницу стало известно, кто стал лауреатом Нобелевской премии мира за 2017 год. Норвежский нобелевский комитет заявил, что награда присуждена международной кампании по запрещению ядерного оружия ICAN.

//Здоровье

Усольскую горбольницу обязали заплатить за инвалидность новорождённого

Усольскую горбольницу обязали заплатить за инвалидность новорождённого

Усольский городской суд обязал местный роддом выплатить 400 тысяч рублей семье, в которой родился ребёнок, получивший инвалидность. По мнению родителей малыша, это произошло по вине медперсонала роддома.

//В мире

Работа в службе секса по телефону научила Савченко разбираться в мужчинах

Работа в службе секса по телефону научила Савченко разбираться в мужчинах

Депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, чему ее научила ее работа в службе "секс по телефону". По признанию Савченко, она научилась разбираться в характерах и платежеспособности мужчин.

//Общество

Жителя Бирюсинска осудили за издевательство над котёнком

Жителя Бирюсинска осудили за издевательство над котёнком

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Бирюсинска, который на глазах у детей с применением садистских методов убил семимесячного котёнка. Об этом сообщает пресс-служба Иркутской прокуратуры.

//Общество

Генпрокурор РФ прибыл в Екатеринбург

Генпрокурор РФ прибыл в Екатеринбург

6 октября в уральскую столицу прибыл Генпрокурор РФ Юрий Чайка. Поводом для визита стало совместное совещание Генпрокуратуры РФ и Министерства связи и массовых коммуникаций РФ при участии представителей Экспертного совета по цифровой трансформации Генпрокуратуры России.

//В мире

Британский принц Чарльз нашел плюсы в деятельности сомалийских пиратов

Британский принц Чарльз нашел плюсы в деятельности сомалийских пиратов

Британский принц Чарльз заявил, что в деятельности сомалийских пиратов есть плюсы. По мнению наследника престола, именно бандитов надо поблагодарить за увеличение поголовья рыб в водах Индийского океана.

//Спорт

Чемпионат мира по самбо пройдет в ноябре в Сочи

Чемпионат мира по самбо пройдет в ноябре в Сочи

С 10 по 12 ноября в Сочи в ледовом дворце спорта «Айсберг» пройдет чемпионат мира по самбо. По предварительным данным, в нем примут участие более 500 самбистов из 90 стран мира.

//Наука

Названа причина разводов и распада семей

Названа причина разводов и распада семей

Ученые впервые признали важной причиной разводов генетические факторы. У детей разведенных родителей чаще возможны проблемы в семейной жизни по сравнению с теми, у кого родители семью смогли сохранить.

//Происшествия

Врачи пытаются спасти малышей, пострадавших в ДТП под Владимиром

Врачи пытаются спасти малышей, пострадавших в ДТП под Владимиром

Врачи во Владимире в настоящий момент пытаются спасти жизнь двух малышей, которые пострадали в аварии с участием автобуса и поезда. Об этом в пятницу сообщила губернатор области Светлана Орлова.

//В мире

Депутаты Рады приняли в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса

Депутаты Рады приняли в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. В законе будет исключен пункт о приоритетном значении реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта.

//В мире

Миноброны РФ: военная база США в Эт-Танфе прикрыта "живым щитом" из беженцев

Миноброны РФ: военная база США в Эт-Танфе прикрыта "живым щитом" из беженцев

Американская военная база в Эт-Танфе, прикрытая "живым щитом" из сирийских беженцев, превратилась в "черную дыру" на сирийско-иорданской госгранице. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

//Происшествия

В Петербурге у пенсионерки похитили картины на сумму около 18 млн рублей

В Петербурге у пенсионерки похитили картины на сумму около 18 млн рублей

В Санкт-Петербурге обокрали квартиру пожилой местной жительницы. Согласно последней информации, происшествие случилось в доме, расположенном на Глухой Зелениной улице в Северной столице.

//Общество

На удивление Гитлеру. Возможно, арийцы произошли из России...

На удивление Гитлеру. Возможно, арийцы произошли из России...

Славянский и арийский языки очень близки друг другу в мистических понятиях, даже слово «Бог» имеет арийское происхождение. В Тюменской области и в Ханты-Мансийском округе встречаются посёлки с корневым звучанием «Арья» в названиях.

//Шоу-бизнес

Певец Сергей Пенкин был приглашен на свадьбу Дианы Шурыгиной

Певец Сергей Пенкин был приглашен на свадьбу Дианы Шурыгиной

Певец Сергей Пенкин был приглашен на свадьбу Дианы Шурыгиной. Свадьба 18-летней Дианы и оператора Первого канала Андрея Шлягина гуляла вчера в Москве. По словам музыканта, он поздравлял молодоженов.

//Политика

Президент Болгарии выступил за отмену санкций против России

Президент Болгарии выступил за отмену санкций против России

Президент Болгарии выступил за отмену санкций против России. Румен Радев заявил, что ограничения в отношении Российской Федерации абсолютно бесполезны, вследствие чего от них надо отказаться.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

ювелирная неделя моды

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

//Наши партнеры