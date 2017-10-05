Трамп объявит об аннулировании СВПД по иранской ядерной программе

Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие дни объявить об аннулировании Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

По данным источников газеты The Washington Post, глава Белого дома на следующей неделе сообщит, почему СВПД не отвечает национальным интересам США.

По данным издания, Трамп намерен заручиться поддержкой Конгресса. Издание подчеркивает, что объявление Трампом об отмене плана действий по ядерной программе Ирана может привести к началу процесса возобновления отмененных в связи с достижением СВПД в 2015 году санкций против этой страны.

По данным ТАСС, ожидается, что Дональд Трамп 12 октября выступит с речью, в которой объявит о своем решении и изложит более масштабную стратегию США в отношении Ирана, которая находится в сформированном Вашингтоном списке государств - спонсоров терроризма.