В Раде произошла потасовка, Савченко сломала микрофон Турчинова

Бурно обсуждали депутаты Верховной рады Украины законопроект о статусе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, о реинтеграции Донбасса. Между депутатами двух партий Рады завязалась настоящая потасовка.

В драке схватились около 30 нардепов, после того, как депутаты от партии «Самопомощь» попытались заблокировать президиум. А депутаты от «Народного фронта» попытались им помешать.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов призывал депутатов остановиться. А Надежда Савченко вырвала у Турчинова микрофон и сломала его. Спикеру Рады Андрею Парубию не оставалось ничего делать, как объявить перерыв в работе нардепов.

После срыва рассмотрения Радой законопроекта о статусе Донбасса президент Украины Петр Порошенко созвал заседание своей фракции для обсуждения инцидента. Представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что теперь депутаты продолжат рассмотрение законопроекта 6 октября.​