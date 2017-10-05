Рада уберет из законопроекта по Донбассу упоминания о Минских соглашениях

Верховная Рада Украины уберет из законопроекта о реинтеграции по Донбассу упоминания о Минских соглашениях. Украинские депутаты в четверг рассматривали законопроект о реинтеграции Донбасса.

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко сообщил, что на совещании у председателя Рады была достигнута договорённость об изъятии из президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса упоминания о Минских соглашениях. Данную информацию подтвердил председатель Верховной рады Андрей Парубий, - сообщает RT.

Ляшко рассказал в эфире телеканала "112 Украина": "Сейчас провели заседание лидеров фракций, трибуна разблокируется, и из законопроекта о реинтеграции исключается норма, против которой все мы были с самого начала, — легализация минских договорённостей в ч. 1 ст. 7 законопроекта. Совместным решением это исключается".

Президент Украины Пётр Порошенко 4 октября внёс в Раду проект закона о реинтеграции Донбасса.