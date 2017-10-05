Названо место захоронения Николая Чудотворца

Турецкие археологи заявили о находке подлинной могилы самого почитаемого у православных верующих святого Николая Чудотворца.

Нетронутое захоронение было обнаружено иследователями в Турции под церковью святого Николая в городе Демре (провинция Анталия). Архелоги считают, что захоронение - место, где до сих пор хранятся останки святого, - сообщает РИА Новости.

Принято считать, что Николай Чудотворец был похоронен в Мирах Ликийских. Этот город находился на месте современного Демре.

В 1087 году итальянские купцы выкрали останки святого и перевезли их в город Бари.

По мнению турецких историков, торговцы из Италии перепутали захоронения, достали мощи из другой могилы и увезли в Бари, и там хранятся останки другого священника.