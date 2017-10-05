Ростовский депутат сообщил о гибели плененного в Сирии россиянина

Боевики запрещенной в РФ террористической организации ИГ казнили одного из захваченных в плен россиян. Об этом заявил депутат городской Думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров.

Котлярова процитировал телеканал «Дождь». Парламентарий заверил, что узнал данную информацию из источников, заслуживающих доверия. По словам Анатолия Котлярова, в Сирии погиб уроженец Ростова-на-Дону Роман Заболотный. Сведений о судьбе второго пленника у депутата нет.

Напомним, 2 дня назад исламисты распространили видео, на котором якобы изображены двое российских военных, захваченных в районе города Дейр-эз-Зор. В Минобороны РФ заявили, что эти люди никакого отношения к российским Вооруженным силам не имеют. Впоследствии в СМИ было высказано предположение, что пленники сражались в Сирии в качестве добровольцев.