Заступившуюся за жителей Донбасса Савченко отчитали в Раде

На сегодняшнем заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны состоялась словесная перепалка между депутатами Надеждой Савченко и Юрием Березой.

Как сообщают украинские СМИ, заседание было посвящено законам о Донбассе, которые в ближайшем будущем намерен рассмотреть парламент страны. Выступившая на мероприятии Савченко призвала не делать врагов народа из тех, кто в настоящее время воюет против Киева, и назвала желание мстить исторической ошибкой. В ответ на это Береза напомнил коллеге-депутату, что она находится в стенах Рады, и велел ей «перестать заниматься пропагандой».

Ранее «Аргументы недели» писали, что президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о реинтеграции Донбасса.