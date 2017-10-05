Киев собрался заблокировать поставки донбасского угля в страны ЕС

Народные республики Донбасса поставляют уголь не только в Польшу, но и в другие страны Европейского союза. Об этом заявил украинский министр энергетики.

Информацию, касающуюся угольного экспорта ДНР и ЛНР, Игорю Насалику сообщил польский журналист, проведший расследование на данную тему. Министр объявил, что в настоящее время поставлена задача заблокировать поставки, сообщает телеканал «112 Украина».

О том, что Польша покупает уголь у самопровозглашенных государств, который по документам является российским, стало известно накануне. В Варшаве украинских чиновников заверили, что поставки в скором будущем будут запрещены.