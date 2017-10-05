Главарь группировки "Джебхат ан-Нусра", запрещенной в России, впал в кому после удара российских ВКС.

Об этом в четверг, 5 октября, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, который подчеркнул, что тяжелое состояние Абу Мухаммеда аль-Джуляни всерьез обеспокоило террористов в провинции Идлиб и вызвало среди них замешательство.

Конашенков добавил, что в ходе удара Су-34 были уничтожены 49 боевиков, в частности семь полевых командиров. Также авиация смогла ликвидировать крупнейший арсенал группировки в районе Абу-эд-Духур, где хранились боеприпасы для реактивной и ствольной артиллерии, передает РИА "Новости".