Трамп побеседовал с пострадавшими в ходе стрельбы в Лас-Вегасе

Американский лидер Дональд Трамп встретился в Лас-Вегасе с пострадавшими в результате стрельбы, а также с полицейскими и пожарными.

В связи с приездом президента США многие улицы города были перекрыты. Трамп во время встречи заявил, что следствие выясняет мотивы преступника Стивена Пэддока, открывшего огонь из автоматического оружия по толпе. Политик подчеркнул, что многие люди были тяжело ранены, так как не хотели уходить с места происшествия и помогали пострадавшим.

Как уточняет РИА "Новости", Трамп произнес утешительную речь для всех жителей страны и похвалил экстренные службы за оперативную и качественную работу.