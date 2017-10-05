Появившееся в небе над Японией облако в виде змеи сняли на видео

В японском городе Дзеэцу зафиксировали необычное природное явление, удивившее местных жителей.

Несколько дней назад в небе над населенным пунктом было замечено воронкообразное облако, напоминающее змею. Спустя некоторое время оно улетело далеко ввысь, почти полностью скрывшись из виду, пишет Daily Mail.

Необычное облако сняли на видео, ролик выложен на YouTube. Ознакомившиеся с записью ученые отметили, что подобные природные явления образуются из дождевых или кучевых облаков и могут перерасти в торнадо, если достигнут земли.

Ранее «Аргументы недели» сообщали, что появившееся в небе «лицо Путина» напугало пользователей американских соцсетей.