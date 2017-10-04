ДНР: Принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса означает выбор Киевом войны

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе по урегулированию кризиса на Украине Денис Пушилин прокомментировал инициативу Украины принять закон о реинтеграции Донбасса.

По словам Пушилина, принятие этого закона будет означать, что украинские власти выбирают войну. 18 октября истекает срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса. Президент Украины внес в среду, 4 октября, в Верховную раду законопроект о реинтеграции Донбасса.

Представитель ДНР заявил, что закон полностью противоречит Минским соглашениям и блокирует переговорный процесс.

Пушилин подчеркнул, что Киев в одностороннем порядке признает агрессию иностранного государства вопреки позиции СБ ООН. Полдпред полагает, что предоставление президенту Украины права использовать в Донбассе Вооруженные силы еще больше отделяет ДНР и ЛНР от Киева.