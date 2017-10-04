Воюющий на Донбассе актёр Пашинин не стал рассказывать о своих обязанностях

Воюющий на Донбассе на стороне украинских властей актёр Анатолий Пашинин не стал рассказывать подробности о своих обязанностях в батальоне. Анатолий Пашинин - уроженец Украины. Актер снимался в российских сериалах и жил в Москве.

Теперь Пашинин воюет в Донбассе. В интервью интернет-изданию «Обозреватель» сказал, что не может говорить о своих обязанностях в батальоне. Только сказал, что сейчас принимает участие в разработке секретной операции. "... которая секретна, как не знаю что", — заявил артист, отметив, что это первая его операция.

Пашинин присоединился к батальону "Украинская добровольческая армия". "Я нежный цветочек, мне нужны определённые условия, чтобы я мог наслаждаться жизнью, и это точно не ВСУ", — пояснил Пашинин в интервью.

Воевать в Донбассе он начал минувшим летом.

Напомним, популярность 38-летнему Анатолию Пашинину принесли роли в фильмах «Ундина» и «Грозовые ворота».