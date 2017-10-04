Морской скат напал на российского туриста в Таиланде

В Таиланде российский турист пострадал после нападения морского ската.

Согласно последней информации, 26-летний гражданин России купался у острова Райнг Яй в Андаманском море, когда внезапно почувствовал боль. Как сообщает издание Phuket News, мужчина был укушен в ногу – глубина раны достигала почти трех сантиметров.

Туристическая полиция Таиланда оказала россиянину экстренную помощь. В настоящий момент данных о состоянии пострадавшего нет.