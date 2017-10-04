Стрелок, устроивший бойню в Лас-Вегасе, планировал атаку в другом месте

Стрелок Стивен Пэддок, устроивший бойню на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, планировал совершить атаку в другом месте.

Выяснилось, что мужчина готовился к стрельбе еще в прошлом месяце. Согласно последней информации интернет-издания под названием The Daily Beast, которое ссылается на данные правоохранительных органов, Пэддок в сентябре снял квартиру в Лас-Вегасе, окна которой выходили на площадку, где проходил музыкальный фестиваль "Жизнь прекрасна".

Вероятно, стрелок в последний момент потерял самообладание или просто передумал и решил подготовиться к атаке более тщательно. Впоследствии он выбрал для нападения другой фестиваль.