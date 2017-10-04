Минобороны: ВКС уничтожили в Сирии 12 командиров «Джебхат ан-Нусры»

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о специальной операции ВКС России в Сирии, в результате которой были уничтожены 12 командиров международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» («Джебхат ан-Нусра» запрещена в России).

В спецоперации российских военно-космических сил принимали участие самолеты Су-34 и Су-35. Главарь Абу Мухаммед аль-Джуляни получил множественные тяжелые осколочные ранения. Он находится в критическом состоянии.

По данным Минобороны, в ходе спецоперации была уничтожена охрана командиров, более 50 боевиков. Еще более 10 боевиков получили ранения.

Минобороны России опубликовало видео авиаудара.