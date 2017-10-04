Турция намерена построить собственную космическую станцию

Турция заявила о намерении построить собственную космическую станцию.

Премьер-министр страны Бинали Йылдырым уточнил, что соответствующий законопроект уже направлен в парламент на рассмотрение.

В рамках церемонии открытия завода по производству деталей и запчастей для вертолетов в провинции Эксишехир политик заявил, что космическая станция даст возможность обеспечить безопасность Турции, а также поможет разумнее использовать природные ресурсы для улучшения благосостояния населения, передает сегодня агентство Anadolu.