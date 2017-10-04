Глава американского Белого дома Дональд Трамп откладывает обсуждение вопроса о контроле за ношением оружия в США.

Проблема свободного ношения оружия вновь стала актуальной в Америке после гибели десятков людей, которых расстрелял 64-летний американец в Лас-Вегасе в минувшее воскресенье на фестивале кантри-музыки.

Убийца, как показывает расследование бойни, было разрешение на оружие. Он собирал его 20 лет. Стивен Пэддок убил 59 человек и еще свыше 500 ранил, 40 раненных находятся в критическом состоянии. Это самый трагический из подобных случаев в истории США.

Президент США Дональд Трамп на вопрос о контроле за ношением оружия ответил: "Возможно, это произойдет. Но не сейчас".

В Соединенных Штатах республиканцы традиционно выступают против ужесточения правил приобретения и ношения оружия.