Опубликовано фото вторжения властей США в российское генконсульство

Посольство России в США в минувший вторник, 3 октября, опубликовало в сети снимок, на котором видно, как представители властей Штатов вторгаются в российское генконсульство в Сан-Франциско.

Таким образом в посольстве отреагировали на заявление официального представителя госдепартамента Хизер Нойерт о том, что американские власти не взламывали замки в здании генерального консульства РФ.

На страничке российского диппредставительства в США в социальной сети Twitter появилась фотография с надписью "чтобы узнать, где и когда они не взламывали замки, просто прогуляйтесь и посмотрите".