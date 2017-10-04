Лавров: США устраивают в Сирии смертельно опасные провокации против военных РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США устраивают смертельно опасные провокации против российских военнослужащих в Сирии.

Власти РФ, по словам руководителя внешнеполитического ведомства, всерьез обеспокоены подобными действиями. В интервью изданию "Аш Шарк Аль-Аусат" Лавров подчеркнул, что американские военные то "случайно" ударят по сирийским ВС, то устроят действительно опасные провокации в отношении российских ВКС. Чаще всего, добавил глава МИД, это приводит к гибели сотен мирных жителей Сирии.

Министр также уточнил, что коалиция, возглавляемая США в Сирии, незаконна с точки зрения международного права.