Минобороны опровергло захват российских военных боевиками ИГ

Министерство обороны РФ опровергло сообщения о захвате российских военнослужащих исламистами в Сирии.

Ранее во вторник связанное с запрещенной в РФ группировкой ИГ агентство Amaq распространило видео, на котором якобы запечатлены двое россиян, плененные экстремистами. На лицах мужчин видны синяки и ссадины. Представители группировки утверждают, что эти люди были захвачены в конце сентября в районе города Дейр-эз-Зор.

В пресс-службе Минобороны заявили, что данная информация действительности не соответствует – такого инцидента не было. В ведомстве отметили, что все российские военнослужащие, находящиеся на территории Сирии, в настоящее время выполняют поставленные перед ними задачи.