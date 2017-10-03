Трамп заявил, что стрелок из Лас-Вегаса "больной и умалишенный"
3 октября 2017, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп жестко высказался в адрес мужчины, который устроил стрельбу на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе.
По словам политика, стрелок являлся "больным и умалишенным" человеком, у которого, очевидно, было очень много проблем. Как сообщает сегодня издание "Известия", власти США тщательно изучили личность Стивена Пэддока и установили, что он был действительно болен.
Глава Штатов также добавил, что всерьез намерен дать старт обсуждению законов, относящихся к контролю над оружием в стране.
Напомним, в результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли 59 человек, а ранения получили более 500.