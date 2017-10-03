Президент США Дональд Трамп жестко высказался в адрес мужчины, который устроил стрельбу на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе.

По словам политика, стрелок являлся "больным и умалишенным" человеком, у которого, очевидно, было очень много проблем. Как сообщает сегодня издание "Известия", власти США тщательно изучили личность Стивена Пэддока и установили, что он был действительно болен.

Глава Штатов также добавил, что всерьез намерен дать старт обсуждению законов, относящихся к контролю над оружием в стране.

Напомним, в результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли 59 человек, а ранения получили более 500.