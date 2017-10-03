ВОЗ: в Сирии может начаться эпидемия холеры

Специалисты из Всемирной организации здравоохранения бьют тревогу.

Согласно некоторой информации, в Сирии может возникнуть эпидемия холеры в связи с отсутствием гигиены и достаточного количества чистой воды. Как сообщает сегодня РИА "Новости", ссылаясь на главу подразделения по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Питера Салама, любая страна, в которой идет вооруженный конфликт, может попасть в зону риска.