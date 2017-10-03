Напомним, что холера — это острая кишечная инфекция, которой человек может заразиться при употреблении не слишком чистой воды и продуктов питания, а также во время купания.
ВОЗ: в Сирии может начаться эпидемия холеры
3 октября 2017, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты из Всемирной организации здравоохранения бьют тревогу.
Согласно некоторой информации, в Сирии может возникнуть эпидемия холеры в связи с отсутствием гигиены и достаточного количества чистой воды. Как сообщает сегодня РИА "Новости", ссылаясь на главу подразделения по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Питера Салама, любая страна, в которой идет вооруженный конфликт, может попасть в зону риска.