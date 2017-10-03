Саакашвили просит политического убежища на Украине

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища на Украине. Об этом заявила адвокат политика Маркиян Галабала.

Саакашвили просит предоставить ему статус гражданина, который нуждается в дополнительной защите.

"Политическое убежище "- это просто бытовое название данного статуса.

Заявление было отправлено в управление государственной миграционной службы (ГМС) Украины во Львовской области 11 сентября. Ответа на прошение получено не было, хотя по закону он должен поступить в течение суток.

Ранее сообщалось, что в середине октября у стен Верховной Рады в Киеве состоится митинг, участники которого потребуют проведения реформы избирательной системы Украины. К организации акции причастен Михаил Саакашвили.