Работа Верховной рады прервана из-за запаха дыма

Во вторник, 2 октября, работа Верховной рады Украины была внезапно прервана.

Согласно последней информации, данные меры было решено принять из-за возникшего в помещении сильного запаха дыма. Как сообщает сегодня РИА "Новости", вице-спикер Рады Оксана Сыроид объявила перерыв на пятнадцать минут и вызвала пожарных.

Работа Верховной рады возобновилась буквально через десять минут. Впоследствии выяснилось, что произошло короткое замыкание в одном из пультов для голосования. Причина задымления устранена.