Путин высказался о референдуме в Каталонии

Российский лидер Владимир Путин высказался во вторник, 2 октября, о референдуме в Каталонии.

Президент РФ выразил надежду на то, что испанским властям в конечном итоге удастся выйти из возникшего кризиса. Путин во время церемонии вручения верительных грамот в Кремле подчеркнул, что российская сторона очень переживает за ситуацию, сложившуюся в Испании.

Однако президент РФ добавил, что это является исключительно внутренним делом испанского правительства, передает РИА "Новости".