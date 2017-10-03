Депутат Верховной рады прокомментировал конфликт Порошенко и Авакова

Депутат Верховной рады и бывший советник министра МВД Украины Антон Геращенко прокомментировал непростые отношения президента страны Петра Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Оказалось, что конфликт действительно существует с первого дня избрания Порошенко на пост главы Украины. Как уточнил Геращенко в эфире телеканала ICTV, у политиков принципиально разные взгляды на вопросы проведения криминальных расследований и обеспечения безопасности в стране.

Отмечается, что Петр Порошенко пытался взять в собственные руки всю власть над правоохранительными органами, а Аваков убежден, что это неправильно и даже опасно.