Семь командиров ИГ* были уничтожены ВКС России в Сирии

За минувшие двое суток ВКС России в Сирии уничтожили на восточном берегу Евфрата семь полевых командиров группировки "Исламское государство", запрещенной в РФ.

Об этом во вторник, 2 октября, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, который отметил, что среди убитых был выходец из Казахстана по имени Абу Ислям аль-Казаки. Согласно некоторым данным, он руководил действиями штурмовых формирований экстремистов, передает РИА "Новости".

Кроме того, ВКС удалось ликвидировать девять опорных пунктов боевиков, центр сбора и подготовки наемников, три командных пункта террористов, восемь танков, семнадцать внедорожников, а также четыре склада с боеприпасами.