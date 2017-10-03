Что происходит в Лас-Вегасе через сутки после стрельбы

Американский город, столица развлечений страны Лас-Вегас, где накануне, 2 октября, произошла стрельба, в ходе которой погибли 59 человек и пострадали более 500, постепенно возвращается к обычной жизни.

Согласно последней информации, в настоящий момент в отеле, из окна которого преступник открыл огонь, все еще ощущается напряжение, однако в соседних гостиницах и казино людей становится все больше, передает РИА "Новости". Власти Лас-Вегаса просят сдавать донорскую кровь, чтобы помочь пострадавшим. Завтра в город прибудет президент США Дональд Трамп.

Напомним, что стрельба произошла на музыкальном фестивале. 64-летний американец вел огонь из автоматического оружия с 32-го этажа отеля Mandalay Bay.