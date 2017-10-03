В ЕС высказались об экономических и социальных последствиях Brexit

В Евросоюзе рассказали, каковы будут экономические и социальные последствия Brexit.

Член Еврокомиссии Мишель Барнье заявил, что сложности, которые возникнут после выхода Британии из ЕС, не стоит недооценивать. Подчеркивается, что после Brexit могут также появиться проблемы в юридической, финансовой и технической сферах, передает РИА "Новости".

Напомним, что Великобритания планирует покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года. Британцы проголосовали за Brexit на референдуме летом прошлого года.