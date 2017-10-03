КНДР припугнула Японию «ядерными облаками»

Власти Северной Кореи распространили заявление, в котором содержатся угрозы в адрес Японии.

В документе, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи, говорится о том, что высказывания японских чиновников по поводу КНДР могут привести к катастрофическим последствиям для Токио. В частности, в Пхеньяне не исключают, что жители Японии увидят «ядерные облака».

Данное заявление было сделано в ответ на предложение главы японского правительства Синдзо Абэ заблокировать КНДР доступ к технологиям, необходимым для развития ее ядерной программы. С этой инициативой Абэ выступил на Генеральной Ассамблее ООН.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Пхеньян пригрозил превратить территорию Соединенных Штатов в «море огня».