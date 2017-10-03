В Раде назвали дату рассмотрения закона о реинтеграции Донбасса

В Верховной Раде Украины рассказали, когда планируется рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса.

Народный депутат Артур Герасимов сообщил, что, согласно его расчетам, парламентарии должны обсудить документ 18 октября, пишет novorosinform.org. По словам Герасимова, который возглавляет в Раде фракцию Блок Петра Порошенко, в настоящее время текст правового акта дорабатывается.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что украинские СМИ опубликовали проект данного закона. Документ предусматривает ряд мер, в частности, введение на территории страны военного положения по распоряжению главы государства.