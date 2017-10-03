Депутат Рады подтвердил наличие конфликта между Порошенко и Аваковым

Слухи о том, что между президентом Украины и главой МВД страны существует давний конфликт, соответствуют действительности. Об этом заявил депутат Верховной Рады Антон Геращенко.

Геращенко рассказал в эфире национального телевидения, что причиной возникновения конфликтных отношений являются различные подходы к вопросам обеспечения безопасности. По словам парламентария, Петр Порошенко стремится полностью подчинить себе украинские правоохранительные органы. Арсен Аваков, в свою очередь, считает, что это было бы неправильно.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Авакова заподозрили в желании свергнуть президента Украины.