Путин выразил соболезнования Трампу в связи с трагедей в Лас-Вегасе

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования рПрезиденту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу в связи с трагедией, которая унесла жизни 58 человек в Лас-Вегасе.

«Преступление, унёсшее жизни десятков мирных граждан, потрясает своей жестокостью», – говорится в в направленной телеграмме. Владимир Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потрясён трагедией, которая произошла в Лас-Вегасе.

По новым данным, 58 человек погибли и более 500 человек ранены в результате стрельбы в Лас-Вегасе. Несколько человек из раненных находятся в крайне тяжёлом состоянии.

На данный момент известно, что 64-летний Бенджамин Хоскинс Пэддок поселился в отеле Mandalay Bay Hotel в минувший четверг. Следствию предстоит установить, как он мог пронести в свой номер большое количество оружия.