Украинский депутат дал обещание Якутии помочь отделиться от России

Депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Андрей Левус заявил, что готов призвать к созданию интернациональных бригад для помощи Якутии, если республика решит отделиться от РФ. Об этом он написал в Facebook.

По словам депутата, Киеву следует рассматривать сепаратистские настроения в разных регионах мира "с точки зрения украинского интереса". Украинский интерес в настоящий момент заключается в объединении западных стран против России. Именно так нужно относиться к произошедшим событиям в Испании, уверен Андрей Левус.

Согласно статье 280 УК РФ, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, наказываются штрафом, принудительными работами или лишением свободы на срок до четырех лет.