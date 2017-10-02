Дмитрий Медведев потрясён трагедией в Лас-Вегасе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потрясён трагедией, которая произошла в Лас-Вегасе. Глава российского правительства выразил соболезнования. "В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, передают им слова сочувствия и поддержки. Желают скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Медведев в соцсети Facebook.

По последним данным, в результате стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе убиты более 50 человек и сотни людей ранены, более 500. "Это преступление поражает жестокостью и цинизмом", - отметил Дмитрий Медведев.

По данным полиции, стрельбу в Лас-Вегасе по частникам фестиваля кантри-музыки устроил 64-летний местный житель Стивен Пэддок. Он открыл стрельбу с 32-го этажа гостиничного комплекса и после выстрелил в себя.

Ранее сообщалось, что стрелка уничтожили полицейские.