Эксперты сравнили количество боеприпасов, взорванных под Винницей и в Донбассе

На Украине в результате пожара и взрывов на военных складах в Калиновке Винницкой области было уничтожено больше боеприпасов, чем украинские вооруженные силы истратили за время конфликта в Донбассе.

По данным Минобороны Украины, под Винницей в результате происшествия на хранилище боеприпасов было уничтожено 32 тысячи тонн снарядов, а за три года операции в Донбассе ВСУ использовали 24 тысячи тонн боеприпасов, - сообщает ТСН.

Материальный ущерб от пожара в Верховной раде оценили в $800 млн.

Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik предположил, что инцидент на складе боеприпасов плохо скажется на имидже Украины на Западе.