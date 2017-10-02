Украинские СМИ оценили ущерб от пожара на военных складах под Винницей

Украинские СМИ подсчитали, сколько снарядов было уничтожено в ходе пожара на складах под Винницей.

Издание ТСН опубликовало материал, в котором говорится, что в результате инцидента армия потеряла около 32 тысяч тонн боеприпасов, их стоимость оценивается в 800 млн долларов. По информации журналистов, за 3 года боевых действий на востоке страны украинские военные использовали 24 тысячи тонн снарядов.

Напомним, пожар на складах боеприпасов в Винницкой области произошел на прошлой неделе. В Службе безопасности Украины была озвучена версия, согласно которой случившееся явилось результатом действий диверсантов.