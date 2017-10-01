Иосиф Кобзон в честь своего юбилея выступил в Луганске

Знаменитый музыкант, народный артист России Иосиф Кобзон дал в Луганске концерт в честь своего юбилея.

Певец уже не первый раз выступает на территории города и активно участвует в жизни ЛНР. Концерт Кобзон дал вместе со своим аккомпаниатором Алексеем Евсюковым, а также академическим ансамблем песни и пляски Росгвардии, которым управлял генерал-майор Виктор Елисеев, передает РИА "Новости".

Уточняется, что председатель народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики Владимир Дегтяренко заявил, что власти очень благодарны Кобзону за помощь, которую он постоянно оказывает местным жителям.