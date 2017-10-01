Голосование на референдуме о независимости Каталонии закончено

Вечером в воскресенье, 1 октября, завершилось голосование на референдуме о независимости Каталонии.

К настоящему моменту все избирательные участки в автономной области, как уточняет источник, закрыты, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, что в 9.00 по местному времени в Каталонии стартовало голосование на референдуме, который испанское правительство категорически не признает. Полиция отметила, что ей удалось взять под жесткий контроль большую часть участков для голосования.

Ранее сегодня сообщалось, что власти Каталонии намерены подать в суд на сотрудников испанских правоохранительных органов за их действия.