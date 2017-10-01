Власти Каталонии хотят подать в суд на полицейских

Власти Каталонии планируют подать в суд на сотрудников правоохранительных органов Испании из-за их действий в ходе столкновений на референдуме.

Об этом в воскресенье вечером, 1 октября, сообщил официальный представитель женералитета автономной области Жорди Турул, который отметил, что испанская полиция вела себя "отвратительно".

Как уточняет РИА "Новости", по мнению Турула, правоохранителям должно быть стыдно за свои действия, поскольку они жестоко нарушают права человека. Он убежден, что правительство Испании обязано ответить за ситуацию в Каталонии перед международным судом.