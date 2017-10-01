В результате взрыва в пригороде Рима обрушился жилой дом

В итальянском городе Веллетри, расположенном неподалеку от Рима, произошел взрыв.

Согласно последней информации, которую предоставил источник, в результате случившегося обрушился жилой дом. Издание La Repubblica в воскресенье вечером уточняет, что предварительной причиной взрыва является утечка газа на втором этаже здания.

Два человека получили травмы в ходе происшествия, еще у одного врачи диагностировали ожоги. На месте инцидента в настоящий момент работают сотрудники пожарной охраны, которые, оказав первую помощь пострадавшим, передали их медикам.