В базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" попал знаменитый российский рэпер Вячеслав Машнов, который выступает под сценическим псевдонимом Гнойный.

На портале уточняется, что Машнов оказался в базе из-за того, что он сознательно нарушил "государственную границу Украины". Кроме того, подчеркивается, что Гнойный являлся участником попыток "легализации аннексии Крыма", передает в воскресенье РИА "Новости".

Напомним, что "Миротворец" регулярно публикует обновленные списки граждан, которые якобы незаконно нарушают украинскую границу, посещая республику.