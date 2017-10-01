В Канаде грузовик протаранил автомобиль полицейских

Грузовой автомобиль протаранил машину полицейских в канадском Эдмонтоне.

Согласно последней информации, водитель большегруза вышел из салона и набросился на сотрудника правоохранительных органов с ножом. Как уточняет в воскресенье, 1 октября, издание "Правда", преступник за рулем грузовика сбил нескольких пешеходов, скрываясь от полиции.

Злоумышленник сумел сбежать с места происшествия, однако через некоторое время полицейским удалось его задержать. Власти Канады квалифицируют случившееся как теракт.