Букингемский дворец возмущен «плохими манерами» Терезы Мэй

Букингемский дворец был возмущен поведением главы британского правительства Терезы Мэй, которая нарушила протокол формирования кабмина меньшинства, введя в заблуждение королеву Елизавету II.

Премьер-министр сообщала королеве Великобритании, что добилась определенных успехов в переговорах с Демократической партии Северной Ирландии. Позже выяснилось, что Терезе Мэй потребовалось еще две недели, чтобы согласовать все положения, сообщает The Sunday Times.

Данная задержка привела к тому, что на определенное время пришлось отложить тронную речь королевы, в которой власти излагаю главные законодательные инициативы на будущий парламентский год. Это повлияло на нарушение регламента Королевских скачек, которые по традиции посещают представители Букингемского дворца.