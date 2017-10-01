В Каталонии в столкновении с полицейскими пострадали несколько десятков человек

В Каталонии, в которой сегодня проходит референдум об отделении от Испании, начались столкновения между местными жителями и сотрудникам полиции.

Как сообщил некоторое время назад в своем микроблоге в Twitter региональный департамент здравоохранения, из-за действий правоохранителей пострадали 38 человек. Большинство из них получили повреждения легкой степени тяжести.

Напомним, на плебисцит в Каталонии вынесен вопрос о выходе автономии из состава Испании. Власти страны попытались сорвать проведение референдума, отдав распоряжение полиции закрыть избирательные участки. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что стражи порядка силой выталкивают каталонцев из зданий, в которых расположены места для голосования.