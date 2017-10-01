США направят к берегам КНДР подлодку с ядерным оружием
1 октября 2017, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]
В скором времени у берегов КНДР появится группировка американских ВМС. Планируется, что в ее состав, в частности, войдут атомный авианосец и подлодка с ядерным оружием.
Соответствующую информацию некоторое время назад распространило агентство «Ренхап». Согласно данным, которые журналистам предоставили в военных кругах Южной Кореи, корабли примут участие в маневрах. Их цель заключается в противодействии КНДР.
Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали, что Пхеньян пригрозил Соединенным Штатам ядерным ударом, если Вашингтон продолжит оказывать давление на северокорейский режим. В КНДР пообещали, что территория США превратится в «море огня».