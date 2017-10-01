В Польше пожелали разместить на своей территории 2 американские дивизии

Для успешной защиты своей территории Польше необходимы 2 американские дивизии, считает Антоний Мачеревич.

С соответствующим заявлением глава польского Минобороны выступил в ходе телевизионного эфира. Мачеревич отметил, что 2 дивизии – это «столько, сколько нам нужно». По словам министра, размещение американских военных в Польше не будет противоречить соглашениям, которые ранее заключили НАТО и Российская Федерация.

В начале сентября «Аргументы недели» писали о том, что Варшава предъявила России финансовые претензии. Речь идет о репарациях на основании Рижского мирного договора, который был подписан по итогам советско-польской войны 1919-1921 годов.