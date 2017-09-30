В Совфеде прокомментировали планы Саакашвили поменять власть в Киеве

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал заявление бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о намерении поменять власть в Киеве и призыв к своим сторонникам приехать на митинг в украинскую столицу.

По мнению сенатора, самого Саакашвили всерьёз можно не воспринимать, - передаёт RT. Как считает Климов, "нн давно уже битая карта". Пр мнению сенатора, Саакашвили сейчас используют закулисные игроки, скорее всего в США, чтобы держать в напряжении Порошенко и , всю компанию так называемых киевских политиков. По мнению Климова, Саакашвили является таким специальным пугалом, чёрной меткой, которую постоянно показывают. "И он хорошо справляется с этой ролью", — заявил сенатор.

Саакашвили выступил в Одессе и пообещал сменить власть в Киеве. В Одессе произошла потасовка.