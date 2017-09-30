Французского актера Сами Насери включили в базу украинского "Миротворец". Звезда комедийного сериала "Такси" оказался в "черном списке" Украины из-за посещения Крыма.

В Ялте 1 октября откроется третий Международный миротворческий кинофестиваль "Я люблю мир". Сами Насери уже прибыл в Крым для участия в кинофоруме.

Французский актер полюбился зрителям за роль обладателя сверхскоростной машины такси.

В Крыму таксисты в аэропорту Симферополя узнали и приветствовали "коллегу" сигналами своих авто. Кстати, в Крыму актер наградит отличившихся крымских таксистов и навестит несовершеннолетних правонарушителей.